Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının qeyri-rəsmi iclası keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla maraqlı dialoq baş tutub.

Türkiyə lideri dövlət başçısına yaxınlaşaraq onu təbrik edib, nəvələrinin sayının 9-a çatdığını bildirib.

