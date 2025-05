Yollarda ağıllı radarlar quraşdırılacaq?

Ağıllı radar sistemləri, yəni məsafəyə və zamana görə orta sürəti hesablayan texnologiyalardan bir çox ölkədə istifadə olunur. Bu radarlar müəyyən marşrut üzrə avtomobilin hərəkət vaxtına əsaslanaraq sürət həddinin aşılıb-aşılmadığını müəyyən edə bilir. Lakin bu texnologiyaların cərimələmə məqsədilə istifadəsi hələlik qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb.

Nəqliyyat eksperti Yasin Mustafayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, sürət həddinin ölçülməsi ilə bağlı qanunvericilikdə konkret qaydalar mövcuddur:

“Hazırda sürət həddinin müəyyən edilməsi üçün fəaliyyəti tənzimləyən kriteriyalar var. Yaşayış məntəqələrində radarların quraşdırılması üçün 50–200 metr, avtomagistrallarda isə 150 metrdən 1 km-ə qədər məsafədə sürət və ya informasiya nişanı olmalıdır. Ağıllı radarlar isə bu qaydaları aşaraq yol boyu hərəkət zamanı orta sürəti ölçür. Amma sözügedən üsulla sürücünü cərimələmək hazırkı qanunvericiliklə uyğun deyil”.

Ekspert qeyd edib ki, bu texnologiyalar cərimə yox, xəbərdarlıq məqsədilə istifadə oluna bilər:

“Sürücüyə məlumat verə bilər ki, bu məsafədə orta sürətiniz filan qədər olub. Bu da onun hərəkəti barədə düşünməsinə, narahat olmasına və gələcəkdə daha diqqətli davranmasına gətirib çıxarar. Əsas məqsəd insanları cərimələmək yox, maarifləndirmək olmalıdır. Yol Hərəkəti Haqqında Qanun pozuntularına qarşı xəbərdarlıq da qanuni tədbirlərdən biridir. Hər zaman protocol tətbiq edib cərimələk çıxış yolu deyil”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.