Rusiya bu tələblə razı deyil - Lavrov

Rusiya Ukraynada ilk olaraq atəşkəsin tətbiq edilməsi yanaşması ilə razı deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə, Lavrov Ermənistana səfəri zamanı Rusiya universitetlərinin birində tələbələrlə görüşüb. Lavrov buradakı çıxışında 2022-ci ildə İstanbulda Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların aparıldığını və bu danışıqlarda razılaşmaların əldə edildiyini xatırladıb. O bildirib ki, Qərb razılaşmanın reallaşmasına mane olub. Lavrov, “Ukraynada ilk olaraq atəşkəsin yaradılması yanaşmasına qarşıyıq. Buna bənzər hekayələr yaşadıq. Bunun bir daha olmasını istəmirik” - deyə bildirib.

Lavrov Fransa və Böyük Britaniya kimi Avropa ölkələrinin ABŞ-dən Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmasını tələb etdiyini bildirib.

