Türkiyənin reytinqli serialı "Kızılcık şerbeti"ndə ayrılıq yaşanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekran işində "Fatih" obrazını canlandıran baş rol aktyoru Doğukan Güngör vida etməyə hazırlaşır.

Qeyd edək ki, serialda Doğukanın tərəf müqabili aktrisa Sıla Türkoğludur.

