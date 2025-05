Alonso "Real"ın start heyətini qurdu - Arda ilə bağlı iddia

“Real Madrid”in yeni məşqçisi olacağı deyilən Xabi Alonso yeni heyət qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi yeni transferləri də nəzərə alaraq, start heyətdə oynayacaq futbolçuları müəyyən edib. Bildirilir ki, “Real” İspaniya çempionatı yekunlaşandan sonra Klublararası Dünya Çempionatında iştirak edəcək. İddialara görə, Alonso Klublararası Dünya Çempionatında iştirak edəcək “Real”ın start heyətini müəyyənləşdirib. İddia edilir ki, “Real” turnirdə Kurtua, Asensio, Huijsen, Rüdiger, Trent-Alexander, Carreras, Valverde, Arda Güler, Bellinghem, Vinisius, Mbappe start heyəti ilə oynayacaq.

Qeyd edək ki, “Real”ın Huijsen, Trent-Alexander, Carreras kimi futbolçularla razılıq əldə etdiyi irəli sürülüb.

