“WhatsApp”a ulduz işarəsi gəldi - Sıxanda bu görünəcək

“WhatsApp” kanallarla bağlı yeni funksiya istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik sayəsində istifadəçilər kanallardakı məzmunu qeyd edə və sonra onlara təkrar baxa bilərlər. Yenilik “WhatsApp”ın android beta versiyasında müşahidə edilib. Məzmunu yadda saxlamaq üçün onları “ulduz”la qeyd etmək lazımdır. Bu prosesdən sonra məzmun həmin kanalın məlumat ekranında "ulduzlu məzmun" siyahısında saxlanılır. Bundan əlavə, bütün kanallarda qeyd edilən məzmunu bir ekranda göstərən yeni interfeys üzərində işlənilir.

Bu ümumi siyahıya “Yeniləmələr” pəncərəsindəki menyudan da daxil olmaq olar. Diqqət çəkən başqa bir detal isə sistemin ağıllı şəkildə dizayn edilməsidir. İstifadəçi bir kanalı izləməyi dayandırdıqda, həmin kanalda edilən qeydlər avtomatik olaraq silinir. Beləliklə, istifadəçilərin sevimli siyahıları onların cari maraqlarını əks etdirməyə davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.