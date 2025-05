“​Apple” bu "iPhone" modellərinə dəstəyi dayandırır

“Apple” şirkəti “iPhone 7 Plus” və “iPhone 8” modellərini rəsmi olaraq “klassik məhsullar” siyahısına daxil etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu addım hələ də həmin cihazlardan istifadə edənlər üçün vacib xəbərdarlıqdır. Çünki “Apple” “klassik” statusu alan məhsullar üçün texniki dəstək və orijinal ehtiyat hissələrinin təminatını məhdudlaşdırır.

“Apple”ın “klassik məhsul” anlayışı satışdan dayandırılmış cihazların 5-7 il ərzində dəstək dairəsindən tədricən çıxarılmasını nəzərdə tutur. Bu müddət ərzində texniki xidmət və ehtiyat hissələri hələlik mövcud olsa da, onların tapılması getdikcə çətinləşir.

Hazırda adıçəkilən modellərin rəsmi və səlahiyyətli servislərdə təmiri tamamilə dayandırılmasa da, mövcud ehtiyat hissələrinin tükənməsi ilə seçimlər məhdudlaşacaq. Buna görə də istifadəçilərə alternativ həllər axtarmaq və ya yeni modelə keçidi nəzərdən keçirmək tövsiyə olunur.

“Apple”ın məhsul dəstəyində son mərhələ isə “köhnəlmiş məhsullar” kateqoriyasıdır. Bu mərhələyə, cihazın satışdan çıxarılmasından 7 il sonra keçilir. “iPhone 7 Plus” və “iPhone 8” modelləri isə təxminən bir-iki il ərzində bu siyahıya daxil olacaq.

Qeyd edək ki, “Apple” ötən ay da klassik məhsullar siyahısını yeniləmiş, “iPhone 6S” və 2018-ci il “Mac mini” modellərini bu kateqoriyaya əlavə etmişdi. Bu isə texnologiya nəhənginin köhnə cihazlara dəstəyi mərhələli şəkildə dayandırdığını göstərir.

