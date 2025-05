Ukrayna XİN rəhbəri Bakıya gəlir

Ukraynanın xarici işlər naziri Andriy Sıbiqa Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev məlumat yayıb.

O qeyd edib ki, səfər çərçivəisində yüksək səviyyəli görüşlər keçiriləcək və Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlığın əsas məsələləri müzakirə olunacaq.Səfər çərçivəsində Andrey Sibiqa Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul ediləcək.

Nazir Bakıda xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və iqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarovla da görüşlər keçirəcək.

Danışıqların əsas mövzuları ölkələr arasında strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində siyasi, ticarət-iqtisadi və enerji sahələrində ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi olacaq. Ukraynada mülki və enerji infrastrukturunun bərpasının müzakirəsinə ayrıca diqqət yetiriləcək.

Nazir həmçinin Azərbaycanın Ukrayna icmasının aktivləri və Azərbaycan biznes nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.