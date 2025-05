“Kəpəz”in baş məşqçisi Azər Bağırov istefa verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə “Turan Tovuz”a 0:4 hesablı məğlubiyyətdən sonra keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib:

“Rəhbərliklə fikirlərimiz üst-üstə düşmədi. Belə qərara gəkdik ki, yollarımızı ayıraq. “Kəpəz” barədə çox danışmaq istəmirəm. Mənim öz baxışlarım var”.

