Malta Fələstini rəsmi olaraq dövlət kimi tanıyacaqlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Maltanın baş naziri Robert Abela məlumat verib.

O qeyd edib ki, proses gələn ay baş tutacaq.

