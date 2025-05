"Barselona" ulduz futbolçu ilə razılığa gəldi

"Barselona" "Espanyol"un qapıçısı Joan Qarsiya ilə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hələlik klublar arasında razılıq əldə edilməyi. Transferin 25 milyon avroya reallaşa biləcəyi irəli sürülür. Bu mövsüm 146 seyvlə La Liqanın ən yaxşı qapıçısı olan Qarsiyanın "Barselona" ilə şəxsi şərtləri razılaşdırdığı bildirilir. Bununla belə, maaş limiti ilə bağlı məhdudiyyətlər səbəbindən o, İspaniyanın başqa klubuna icarəyə göndərilə bilər. Məlumata görə, Mark-Andre ter Ştegen zədələnmişdi və onun klubu ilə 2028-ci ilə qədər müqaviləsi var. Voyçex Şesniyə uğurlu mövsümdən sonra bir illik müqavilə təklif edilib. Üçüncü qapıçı İnaki Pena baş məşqçi Hansi Flikin planlarında deyil.

