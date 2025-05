Lənkəranda ağır qəza - Xəsarət alanlar var

Lənkəranda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi Lənkəran-Boradigah-Masallı magistralında, Lənkəran rayonunun Separadi kəndi ərazisində qeydə alınıb. "Volkswagen Passat" markalı minik avtomobili "Opel" markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində "Opel" idarəetməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb.

Hər iki sürücü xəsarətlər alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunublar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

