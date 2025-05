Ronaldo "Əl-Nəssr"ə vida etdi - Bu kluba gedə bilər

Kriştiano Ronaldo "Əl-Nəssr"dən ayrılacağını eyham edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu bu barədə sosial media hesabında açıqlama verib. O, "Bu fəsil bitdi. Hekayə? Hələ yazılır. Hər kəsə təşəkkür edirəm" - deyə yazıb.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun başqa kluba transfer olmağı nəzərdən keçirdiyi barədə iddialar dərc edilmişdi. İddialara görə, komandasının bu mövsüm kubok qazana bilməməsi Ronaldonun yeni təklifləri nəzərdən keçirməsinə səbəb olub. Məlumata görə, futbolçu “Əl-Nəssr” arasında müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqları dayandırıb. İddia edilir ki, "Çelsi”, “Los-Anceles” və “Əl-Əhli” klubları futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Ronaldonun “Əl-Əhli” klubuna üstünlük verə biləcəyi irəli sürülür.

