Türkiyənin reytinqli serialı “Bahar”da ayrılıq yaşanacaq.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, serialın baş rollarından olan Timur Yavuzoğlunu canlandıran professor Mehmet Yılmaz Ak layihə ilə vidalaşmağa hazırlaşır.

Qeyd edək ki, serialda baş rolları Demet Evgar, Buğra Gülsoy və Mehmet Yılmaz Ak canlandırır.

