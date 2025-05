6 ayda 26 kilo arıqladı - FOTO

Tanınmış türkiyəli müğənni Işın Karaca 6 ayda 26 kilo arıqlayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, müğənni ortaq dostlarının toyunda Kenan Doğulu ilə birlikdə səhnəyə çıxıb. Işın Karaca arıqlamış hal ilə diqqətləri özünə çəkib.

Daha əvvəl verdiyi müsahibədə Karaca “Ən böyük sirrim yeməməkdir. Yeməyəndə olurmuş. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Sağlamlıq hər şeydən önəmlidir” demişdi. O, balıq yağı və maqnezium əlavələri qəbul etdiyini də qeyd edib:

“Hər şey mütəxəssis nəzarətindədir. Bu ölkədə Sibel Canla birlikdə ən çox kilo alıb-verən qadınam. Amma sonunda başa düşdüm ki, bu iş insanın özünü tanıması ilə mümkündür”.

