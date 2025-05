Polşanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN bu barədə “X” sosial media hesabında paylaşım edib.

“Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Polşadan təbriklər və salamlar”,- deyə paylaşımda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.