Türkiyəli aktrisa Melis Sezenin yeni layihəsi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Leyla hali" adlı yeni serialın baş rolu aktrisaya həvalə edilib. O, "Leyla" obrazı üçün kamera qarşısına keçəcək. Qeyd edək ki, Melis son olaraq final edən "Deha"da rol alıb.

