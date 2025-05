Dünya çempionatında 1/4 finalın bütün cütləri müəyyənləşdi

Bakıda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatında 1/4 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Milli Gimnastika Arenasında baş tutan qarşılaşmalarda daha 4 komanda 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

Monteneqro Polşa üzərində qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə adlayıb. Tailand isə Bosniya və Herseqovina ilə matçda hesabı açmasına baxmayaraq, sonradan 3 qol buraxaraq mübarizəni dayandırmalı olub. İsrail Çexiyaya böyük hesabla uduzub - 0:4. 1/8 final mərhələsinin son matçında Gürcüstan millisi Serbiyaya 3:2 hesabı ilə məğlub olub.

Dünya çempionatı

1/4 final

Macarıstan - Mavritaniya

Monteneqro - Çexiya

İngiltərə - Azərbaycan

Bosniya və Herseqovina - Serbiya

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin oyunları sabah baş tutacaq.

