Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlər Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması yollarını müzakirə ediblər.

Lavrov Rubioya Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında əldə olunmuş razılaşmaların icrasının gedişatı barədə məlumat verib.

