Cənubi Koreyanın cənub-şərqində yerləşən Phohan şəhərində təyyarə qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Yonhap” agentliyi məlumat yayıb.

Qəza barədə ətraflı məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.