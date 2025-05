Faciəvi şəkildə ölən qardaşların FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Neftçalanın Xolqaraqaşlı kəndində fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində iki qardaş vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən 1995-ci il təvəllüdlü Babək Bəylər oğlu Əzizov həkimlərin səyinə baxmayaraq, xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Partlayış nəticəsində onun qardaşı, 2001-ci il təvəllüdlü Bayram Bəylər oğlu Əzizov hadisə yerində həlak olub.

Qeyd edək ki, partlayışa döşəməyə dolğu vurulan zaman siqaretin yandırılmasının səbəb olduğu bildirilir. Onların fotosu sosial şəbəkələrdə yayılıb.

