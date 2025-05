Ulduz futbolçu ​"Qalatasaray"la vidalaşdı - Yerinə dünya çempionu gəlir

"Qalatasaray"da 14 mövsüm keçirən Fernando Muslera klubla vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Musleranın gedişindən sonra "Qalatasaray"ın Emiliano Martinezi transfer etmək istədiyi irəli sürülüb. Musleranın klubla vidalaşmasından sonra Emiliano Martinez maraqlı reaksiyası ilə diqqət çəkib. Martinez Musleranın "Qalatasaray"da qazandığı kuboklarla çəkdirdiyi fotoya sosial mediada rəy yazıb. Təcrübəli qapıçının şərhinə cavab verən “Qalatasaray” azarkeşləri “Come to Galatasaray” yazaraq futbolçuya kluba gəlməsi barədə çağırış ediblər.

Qeyd edək ki, Argentina ilə dünya çempionu olan Emiliano Martinezi bu mövsüm "Aston Villa"nın heyətində 53 matçda iştirak edib. Martinez bu oyunlarda 61 qol buraxıb və 16 matçda qapısını toxunulmaz saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.