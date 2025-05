Milli Məclis Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında parlamentin sədri Sahibə Qafarova deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.