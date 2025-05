"Fənərbaxça" klubu mövsümün son oyununu doğma meydanda - "Kadıköy"də "Konyaspor"a qarşı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç öncəsi klubun baş məşqçisi Joze Mourinyonun tribunalar önündə verdiyi poza sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

Tanınmış mütəxəssisin kameralara verdiyi bu görüntü azarkeşlər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

