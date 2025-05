İlon Maskla bağlı iddia ABŞ-ni qarışdırdı

Tanınmış amerikalı iş adamı İlon Mask haqqında daha bir maraqlı iddia gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The New York Times” nəşri məlumat yayıb.

İddia olunub ki, Mask son dövrlərdə çoxlu miqdarda stimullaşdırıcı dərmanlar və sakitləşdiricilər qəbul edib, bu isə onun gündəlik həyatına təsirsiz ötüşməyib.

Donald Trampın prezidentliyi dövründə dövlət israfını azaltmaq məqsədilə yaradılan Hökumət Səmərəliliyi Departamentinin (DOGE) rəhbərliyinə gətirilən Mask yaxın günlərdə siyasətdən uzaqlaşmaq qərarını açıqlayıb. Sosial media hesabında paylaşım edən iş adamı “Trampa bu imkanı verdiyi üçün təşəkkür edirəm. DOGE gələcəkdə daha da böyüyəcək və hökumət daxilində həyat tərzinə çevriləcək” sözlərini yazıb.

Maskın rəhbərlik etdiyi departamentdə qəbul edilən qənaət tədbirləri çərçivəsində federal idarələrdə minlərlə işçi ixtisara salınıb, USAID kimi qurumların xarici yardımları isə ciddi şəkildə azaldılıb.

Digər tərəfdən, Tramp administrasiyasındakı siyasi fəaliyyəti səbəbilə sərt tənqidlərə məruz qalan İlon Maskın rəhbəri olduğu Tesla şirkəti də ictimai təzyiqlə üzləşib. Şirkətə qarşı keçirilən etiraz aksiyaları və boykotlar nəticəsində Tesla-nın bu ilin ilk rübündəki xalis mənfəəti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 71 faiz azalıb.

