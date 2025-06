Tanınmış vəkil Ramil Vəliyev ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, vəkil yaxınları və ailələri ilə birgə dəniz kənarında toy edib.

Qeyd edək ki, onun müğənni Aysun İsmayılovadan bir qız övladı var.

