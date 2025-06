​"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçu bilindi - Mourinyo özü zəng etdi

"Fənərbaxça" yeni mövsüm üçün heyət qurur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir sıra futbolçularla yollarını ayıran klub, yeni oyunçuları heyətə cəlb etmək üçün fəaliyyət göstərir. Türkiyə mediasının məlumatına görə, "Fənərbaxça" klubdan ayrılan Tadiçin yerinə intensiv oyun nümayiş etdirən futbolçu transfer etmək istəyir. Bildirilir ki, “Fənərbaxça” Argentinanın "İndependiente" klubunda çıxış edən cinah oyunçusu Dieqo Tarzianın xidmətində maraqlıdır. “Fənərbaxça”nın məşqçisi Joze Mourinyonun Tarzia transferi üçün “İndependiente”nin məşqçisi Julio Vaccari ilə əlaqə saxladığı irəli sürülüb. İddialara görə, "İndependiente" futbolçunun klubdan getməsinə razılıq verməyib. Oyunçunun müqaviləsində 20 milyon avroluq sərbəst qalma məbləğinin olduğu iddia edilir.

Dieqo Tarzia bu mövsüm 25 oyunda 4 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib.

