"Azad İstehlakçılar" İctimai Birliyi yeni layihəyə başladı

"Azad İstehlakçılar" İctimai Birliyi yeni layihəyə start verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azad İstehlakçılar" İctimai Birliyi (AİİB) Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə 1 iyun 2025-ci il tarixindən “Tullantıların bələdiyyə–icma əsaslı idarə edilməsi modeli üzrə maarifləndirmə tədbirləri” layihəsinin icrasına başlayıb. Layihənin müddəti 4 aydır.

Layihə Beyləqan rayonunun Dünyamalılar, Kəbirli, Yuxarı Aran və Şəfəq qəsəbələri, həmçinin Tərtər rayonunun Buruc, Güləbatlı, Kəbirli və Qaradağlı kəndlərini əhatə edir.

Məqsəd bu kəndlərdə tullantıların idarə olunmasında bələdiyyə–icma əsaslı modelin tətbiqi ilə daha təmiz və davamlı ətraf mühitin yaradılması, yerli bələdiyyə və icma üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması, onların birgə fəaliyyətinin təşviqi ilə ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verməkdir.

Hədəf qruplarının seçimi zamanı aşağıdakı meyarlar əsas götürülüb:

Təşəbbüs qruplarına “Tullantıların idarə olunmasında icma əsaslı yanaşmanın üstünlükləri”, “Tullantıların azaldılmasında 3R prinsipi” və “Kompostlaşdırma və orqanik tullantıların idarəsində COP yanaşması” mövzularında 3 günlük təlimlər keçiriləcək.

Layihədən gözlənilən nəticələr:

Təlimlər zamanı çəkilən foto və videolar sosial şəbəkələrdə paylaşılacaq və AİİB-in 20 rayon nümayəndəliyinə təqdim ediləcək. Layihə müddətində əldə olunan təcrübə və nəticələrin digər bölgələrdə də tətbiqi üçün xüsusi tövsiyələr hazırlanacaq.

Layihənin rəhbəri Eyyub Hüseynovdur.

