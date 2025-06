"Milan" "Əl-Hilal"ın Teo Ernandes üçün göndərdiyi 30+5 milyon avroluq təklifini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

Belə ki, futbolçu ilə ikiillik müqavilə imzalanacaq.

Teo Ernandes "Əl-Hilal" klubunda çıxış üçün illik 25 milyon avro qonorar əldə edəcək.

