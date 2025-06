Unibank müştəriləri partnyorlardan 15 %-dək keşbek qazana bilərlər

Unibank kartları öz sahiblərinə yüksək keşbek qazandırmaqda davam edir. Hər ay bank tərəfindən kart müştəriləri üçün xüsusi keşbek imkanları yaradılır. İyun ayında isə partnyorlar üzrə qazanılan keşbek faizləri bir qədər də yüksəlib. İndi Unibank müştəriləri keşbek proqramına görə, Classic, Pro və Premium mərhələlərindən asılı olaraq, partnyorlardan 15 %-dək keşbek qazana bilirlər.

İyun ərzində keşbek qazandıran partnyorların siyahısı:

Classic:

Rəmzioğlu 5%

Trendyol 5%

SOCAR 4%

Bravo market 3%

Smart Electronics 3%

Shassi 2%

Restoran 2%

Pro:

Rəmzioğlu 10%

Trendyol 6%

Push30 5%

Smart Electronics 5%

SOCAR 4.5%

Bravo market 3.5%

AZAL 3%

Shassi 3%

Restoran 2.5%

Digər 0.5%

Premium

Rəmzioğlu 15%

Push30 10%

Trendyol6.5%

SOCAR 5%

Bravo market 5%

AZAL 5%

Smart Electronics 5%

Shassi 5%

Restoran 2.5%

Digər 0.5%

“Unibank”ın UCard, Visa Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Digital card və Albalı kartları keşbek qazandırır.

Unibank- Sənin Bankın!

