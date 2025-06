Bu şəxslərin uşaqlarına hər ay pul verilir

Azərbaycanda müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına aylıq 120 manat müavinət verilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müavinət hərbi qulluqçunun xidmət dövründə ödənilir və hər uşaq üçün ayrıca hesablanır.

Qeyd edək ki, bu ödənişlər yalnız nağdsız şəkildə, plastik bank kartları vasitəsilə həyata keçirilir. Hərbi qulluqçu ehtiyata buraxıldıqda, vəfat etdikdə və ya müavinəti alan şəxs itkin düşdükdə və ya ölmüş elan edildikdə ödəniş dayandırılır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

