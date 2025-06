Türkiyədə 14 min insan xəsarət aldı

Türkiyədə Qurban bayramının ilk günündə 14 mindən çox insan xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin səhiyyə naziri Kamal Memişoğlu özünün sosial media hesabında məlumat verib.

Nazirin sözlərinə görə, bayramın ilk günündə 14372 nəfər aldığı xəsarətlərlə əlaqədar xəstəxanalara müraciət edib.

O qeyd edib ki, Ankarada 1049, İstanbulda 753, Konyada 655 nəfər yaralanıb .



Memişoğlu bayramı qeyd edən hər kəsə xatırladıb ki, belə halların yaşanmaması üçün heyvanlar peşəkarlar tərəfindən kəsilməlidir.

