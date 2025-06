Birbank Bahar lotereyasının qalibləri bəlli oldu

Birbank növbəti dəfə müştərilərinə unudulmaz hədiyyələr qazandırdı! 11 mart-15 may 2025-ci il tarixlərində keçirilən Birbank Bahar lotereyası başa çatdı və qaliblər bəlli oldu.

Lotereya çərçivəsində Birbank tətbiqindən və ya birbank.az, kapitalbank.az saytlarından nağd pul krediti, Birbank Star kredit kartı və ya istənilən Birbank taksit kartı, eləcə də m10 tətbiqindən nağd pul krediti, Umico-dan kredit əldə edən, həmçinin əldə etdiyi Birbank Star kredit kartı və istənilən Birbank taksit kartı ilə Umico.az-dan alış veriş edən minlərlə müştəri iştirak şansı qazandı. Hər 1000 AZN-lik kredit və ya alış-veriş üçün bir şans təqdim edilən stimullaşdırıcı lotereyada minlərlə iştirakçı arasından 100 şanslı şəxs qalib seçildi.

5 iyun 2025-ci il tarixində keçirilən canlı tirajda 45 nəfər “Bravo” marketdən 50 AZN-lik kupon, 25 nəfər “Kontakt Home”dan 200 AZN dəyərində hədiyyə kartı, 15 nəfər “PAŞA Travel”dan 500 AZN-lik ölkədaxili səyahət paketi qazandı. Əlavə olaraq, 10 nəfər “Apple Watch Series 8”, 4 nəfər “iPhone 16 Pro”, 1 nəfər isə lotereyanın superprizi olan “Toyota Corolla” avtomobilinə sahib oldu.

Lotereya qaliblərinin siyahısı: http://b-b.az/blqs

Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən Birbank 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 119 filialı və 54 şöbəsindən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Bank 2025-ci ilədək ölkənin birinci bankı Kapital Bank adı altında müştərilərinə xidmət göstərib və Paşa Holding-ə daxildir. Kapital Bank isə hazırda maliyyə institutu olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://birbank.az/ saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

