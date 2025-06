Fatimənin həyat yoldaşı məmur imiş - FOTO

"Dişlərimi pulsuz düzəltdirmişdim. Pis idi. Gedib pul verib düzəltdirdim. Hələ də borcum qalıb. Ödənişsiz heç nə yaxşı alınmır".

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri rəqqasə Fatimə Fətəliyeva "El canlı" verilişində deyib. Sənətçi stomotoloqla yaşadığı problemdən danışıb.

Fatimə daha sonra Çin səfəri zamanı başına gələn hadisəni bölüşüb:

"O vaxt həyat yoldaşım Ədliyyə Nazirliyində çalışırdı. Çində idik, təyyarəyə gecikdik. Qapılar bağlanmışdı, qaçdıq getdik. Yoldaşım çiyinlərinə vurur ki, paqonlarım var, buraxın. Deyirəm sənin vəzifən burada keçmir".

