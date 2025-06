Çaylarda suyun səviyyəsi artdı

Çaylarda müşahidə olunan faktiki vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, avtomat hidroloji stansiyaların iyunun 8-i saat 10:00-a olan məlumatına əsasən Böyük Qafqaz ərazisindən axan Əyriçayda 43 sm, Qudiyalçay və Kiçik Qafqaz ərazisindən axan Əsrikçayda 3 sm, Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgəsindən axan Bərgüşadçayda 26 sm, Kür çayının aşağı axınında Kür-Zərdabda 5 sm, Kür-Surrada 10 sm, Kür-Bankə və Kür-Şirvanda 8 sm, Kür-Salyanda isə 23 sm artım qeydə alınıb.

