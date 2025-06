Bu bürclər üçün gələn həftə pul yağışı olacaq

Astrologiya mütəxəssislərinin 8–14 iyun 2025-ci il üçün verdiyi maliyyə proqnozları göstərir ki, bəzi bürclər üçün bu həftə pul axını sürətli olacaq

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç - İntuisiyanız sizə doğru investisiya istiqamətində yol göstərə bilər; yaradıcı layihələrdən gəlir əldə etmə ehtimalı yüksəkdir.

Buğa - Ortak investisiyalardan və birlikdə işdən real qazanc əldə olunacaq; diqqətli olsanız, gəlir artımı qaçılmazdır.

Əkizlər - Bu həftə pul axını dolğun olacaq, büdcənizi rahat ödəyəcək və potensial olaraq böyük xərclər üçün imkan yaranır.

Şir - Ağıllı büdcə idarəsi sayəsində stabil maliyyə axını yaşanacaq; xərclərdən uzaq durmaq faydalı olar.

Qız - Gözlənilməz xərc riski olsa da, maliyyə planlaşdırmanız bu riski kompensasiya edə bilər.

Tərəzi - Keçmişdə qurduğunuz səylər bu həftə sizi məhsuldar qazancla ödəyəcək .

Oxatan - Keçmiş səylər nəticə verir və pul qazancı ilə yanaşı, bəlkə də işlə bağlı səyahət fürsətləri ortaya çıxacaq.

Oğlaq -Uzaqgörən maliyyə planlaşdırması ilə bu həftə ciddi maliyyə addımları ata bilərsiniz.

Dolça - Yenilik investisiya imkanları maliyyə artımına səbəb olacaq.

Balıqlar - Diqqətli maliyyə idarəsi ilə büdcəniz sabit olacaq .

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.