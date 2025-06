Məşhur türkiyəli aktrisa Fahriye Evcenin yeni layihəsi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Aktrisa “Afet bambaşka biri” adlı serialda yer alacaq.

Fahriyenin son qərarını Qurban Bayramından sonra açıqlayacağı bildirilir.

