UEFA Millətlər Liqasının final mərhələsində İspaniya ilə Portuqaliya milliləri üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Münhendə keçirilən oyunun əsas hissəsi 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Əlavə edilən vaxtda hesab dəyişmədiyindən penaltilər seriyası oynanılıb.

Penaltilər seriyasında portuqallar rəqiblərindən güclü olub - 5:4.

