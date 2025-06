Məşhur türkiyəli aktrisa İpek Karapınar rejissor Ali Balcı ilə nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə mətbuatı xəbər yayıb.

Cütlük Kapadokyada başlayan sevgini rəsmiləşdirməyə bir addım daha yaxınlaşıb.

Məlumata görə, nişan mərasimi İzmitdə ailələr arasında keçirilib.

