Samux rayonu və kəndlərində yas mərasimlərində ehsan verilməsi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə yerli sakinlər məlumat verib.

Bildirilib ki, yasda təkcə çay süfrəsinə icazə verilir.

Qeyd edilib ki, ehsan verilməsi aşkarlanırsa, vətəndaşlar cərimələnir.

