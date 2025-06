Rusiya rublunun mövcud möhkəmlənməsinə baxmayaraq, onun qlobal miqyasda zəifləmək kimi gələcək trayektoriya gözləyir.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri investor Artyom Nazarov bildirib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya rublunu qarşıda qaçılmaz devalvasiya gözləyir. Ekspert izah edib ki, bu, Rusiyanın milli valyutasının həddindən artıq möhkəm olmasının Rusiya hakimiyyəti üçün dövlət büdcəsini doldurmaqda əhəmiyyətli çətinliklər yaratması ilə əlaqədardır.

Bundan əlavə, Rusiya iqtisadiyyatının mövcud strukturu rublun uzunmüddətli dövrdə davamlı dəstəklənməsini gözləmək üçün heç bir ciddi əsas vermir. Ekspert həmçinin qeyd edib ki, rublun məzənnəsi hazırda istənilən xarici şoklara qarşı həddindən artıq həssasdır.

İnvestor hesab edir ki, yaxın gələcəkdə geosiyasi vəziyyət kəskin pisləşərsə, rublun dəyəri əvvəlcə 80-85-ə, daha sonra isə 90-100-ə qədər kəskin şəkildə düşə bilər. Mütəxəssis bildirib ki, rublun bu dəyərlərə nə vaxt devalvasiya olunacağı yalnız zaman məsələsidir. Rusiya milli valyutası mövcud səviyyədə uzun müddət qalmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.