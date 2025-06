Şirvan doğum evində körpə doğuş zamanı ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, döl ananın 6 aylıq hamiləlik dövründə ölü doğulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

