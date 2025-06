Azərbaycan yaşıl enerji inqilabında öncül mövqeyə sahib ola bilər - Elnur Soltanov

Ənənəvi enerji sahəsində lokomotiv rolunu oynamış Azərbaycan, bu gün yaşıl enerji inqilabında da öncül mövqeyə sahib olmaq əzmindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Ailə məsələləri və sosial siyasət sahəsinə məsul nazir və qurum rəhbərlərinin ikinci iclası çərçivəsində təşkil edilən “Orta Dəhliz 360°: Geosiyasətdən rəqəmsal transformasiyaya, ailədən yaşıl inkişafa” adlı yan tədbirdə deyib.

Elnur Soltanov yaşıl enerji mövzusunda maraqlı məqamın yeni çağırışlarla bağlı olduğunu qeyd edib: “Bugünkü tədbirdə yaşıllaşma və dekarbonizasiyadan bəhs olundu. Bu çağırışlar, əslində, bizim coğrafiya üçün, eyni zamanda, bir fürsətdir. Bu imkanlardan maksimum yararlanmaq üçün bütün resurslarımızı səfərbər etməliyik”.

