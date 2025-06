Bu ailələr 315 manat müavinət ala bilər - VİDEO

Azərbaycanda 3 uşağı olanlar çoxuşaqlı ailə sayıla bilər.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, mövzu ilə bağlı danışan millət vəkili Vüqar Bayramov hesab edir ki, çoxuşaqlı ailə məsələsinə yenidən baxılmalıdır.

Onun sözlərinə görə, yenilik olarsa, həmin ailələr həm 315 manat müavinət ala bilər, həmçinin analar, bəzi hallarda isə atalar daha tez, yəni güzəştli şərtlərlə pensiyaya çıxmaq imkanı qazana bilərlər.

Qanun layihəsinə dəyişiklik qəbul olunarsa o zaman həmin ailələrdə valideynlərin 3 il daha daha tez pensiyaya çıxa biləcəklər.

Videomaterialı təqdim edirik.

