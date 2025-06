"Barselona"da böyük dəyişiklik - 7 futbolçu göndərilir

"Barselona" rəhbərliyi komandanın maaş yükünü azaltmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Financial Fair Play” sərhədləri daxilində qalmaq üçün klub bir sıra futbolçuları göndərəcək. Bildirilir ki, “Barselona” maaş yükünü azaltmaq, mövqelər balansını bərpa etmək və gələcək üçün möhkəm layihə qurmaq istəyir. Buna uyğun olaraq komandada 7 futbolçunun gedişi gündəmdədir.

Məlumata görə, klub Mark-Andre Ter Stegen, İnaki Pena, Ronald Araujo, Pablo Torre, Frenkie de Jong, Ansu Fati və Pau Victoru göndərmək istəyir.

