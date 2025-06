Bakıda Türkdilli Dövlətlər Birliyi Onkoloqlarının Birinci Konqresi öz işinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Tacikistandan 500 nəfərə yaxın akademik və Onkologiya sahəsinin mütəxəssisləri iştirak edir.

Tədbirdə ilk olaraq Prezident İlham Əliyevin konqres iştirakçılarına müraciətini oxuyub.

