Kəmalə Günəşlinin toy sahibi ilə davasının VİDEOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıtın Nizami küçəsində yerləşən "Park Palace” şadlıq sarayında keçirilən toy mərasimində məclis sahibi ilə müğənni Kəmalə Günəşli arasında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, oğluna sünnət toyu keçirən V.Mikayılova 4 saatlıq çıxış üçün 4 min manata razılaşdığı Mirzəyevə Kəmalə Ələsgər qızının ifalarından razı qalmayıb. Bu da davaya səbəb olub.

Sosial şəbəkələrdə həmin gün baş verən davanın görüntüləri yayılıb.

Görüntülərdən də aydın olur ki, müğənni Kəmalə Günəşli ona irad bildirən ev yiyəsinin üzərinə hücum çəkir və onlar arasında mübahisə baş verir.

Qeyd edək ki, davadan sonra hər iki tərəf polisə müraciət edib. Xəsarət alan şəxslərlə bağlı ekspertiza təyin olunub.

Həmin videonu təqdim edirik:

