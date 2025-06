İyunun 12-də Moskvadakı “Oktyabr” stadionunda keçirilən beynəlxalq Art-Futbol turnirinə qatılan Türkiyə komandasının tərkibində “Çukur”un aktyorları Erkan Kolçak Köstendil, Rza Kocaoğlu və Kubilay Aka oynayıb.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, matçdan sonra Azərbaycan komandası ilə bir araya gələn sənətçilər mahnımızın sədaları altında rəqs edib. Onların “Azərbaycan oğluyam” ifasına rəqs etdiyi anları prodüser Vüqar Şəfiyev paylaşıb.

