"İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) təyyarələri tezliklə Tehran səmasında peyda olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Benyamin Netanyahu videomüraciət zamanı bildirib.

O deyib ki, İrandakı rejimin hər bir obyektinə və hədəfinə zərbə endiriləcək.

Netanyahunun sözlərinə görə, İsrailin endirdiyi zərbələr Tehranın nüvə proqramını bir neçə il dala atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.