İsrailin hücumu İran və ABŞ arasında nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları pozmaq məqsədi daşıyır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Tehran ABŞ-nin bu hücumu dəstəkləməsindən təəssüflənir. Bununla belə, xarici işlər naziri Abbas Əraqçi İranın nüvə silahına malik olmadığına zəmanət verən saziş imzalamağa hazır olduğunu bildirib.

